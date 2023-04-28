Порушення вимог до ведення військового обліку на підприємстві: кого штрафуватимуть

Про обов’язки роботодавця щодо ведення військового обліку та штрафи за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію, роз’яснюють фахівці системи безоплатної правової допомоги.

З 05.01.2023 року змінено правила ведення військового обліку. Наразі вимоги встановлює Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений Постановою КМУ від 30.12.2022 № 1487.

Відповідно до цього Порядку, роботодавець повинен забезпечити персональний військовий облік кожного працівника чоловічої статі (виняток становлять лише чоловіки, яких виключили з військового обліку).

Для цього при прийнятті на роботу роботодавець отримує від працівника відповідний військово-обліковий документ. Завдання роботодавця – перевірити наявність відмітки про взяття на військовий облік у територіальних центрах комплектування (далі – ТЦК), органах СБУ або підрозділах Служби зовнішньої розвідки.

Що стосується жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які ще не перебувають на військовому обліку в ТЦК, то до кінця 2026 року їх можна працевлаштовувати як невійськовозобов’язаних. Проте про таких працівниць роботодавець зобов’язаний повідомити ТЦК.

Увесь перелік завдань, функцій та діянь, які зобов’язані здійснювати підприємства, установи та організації усіх форм власності в межах мобілізаційної підготовки та мобілізації, встановлює низка нормативно-правових актів:

Конституція України, Закон України «Про оборону України» (ст. 16);

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Відповідальність за порушення правил ведення військового обліку визначає Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) – стаття 210-1 «Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Розмір штрафу визначений у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян. Так, він становить:

для фізичних осіб (відповідальних осіб за ведення військового обліку) від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 – 3 400 грн);

для посадових осіб (керівників) – від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 –5 100 грн).

Якщо правопорушення вчинене повторно протягом року або у особливий період (воєнний час), штраф становитиме:

для громадян фізичних осіб (відповідальних осіб за ведення військового обліку) від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 – 5 100 грн);

для посадових осіб (керівників) – від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100 – 8 500 грн).

За нехтування вимогами до ведення військового обліку штраф можуть накласти на керівника підприємства.

За порушення порядку ведення військового обліку – як на керівника підприємства, так і на особу, відповідальну за ведення військового обліку відповідно до наказу.

Справи про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію і, відповідно, справи щодо порушення роботодавцями правил військового обліку як складової такого порушення розглядають ТЦК.

Від їхнього імені розглядають справи про адміністративні правопорушення і накладають адміністративні стягнення керівники ТЦК (стаття 235 КУпАП).