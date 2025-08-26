Портулак, пирій, амброзія: як позбутися бур’янів на городі назавжди

Бур’яни легко захоплюють територію. Якщо ви боретеся з ними неправильно, то це може призвести до того, що амброзія, берізка, кульбаба, пирій і портулак будуть розмножуватися ще сильніше.

Автор Youtube-каналу Ігор Критикує розповів, як позбутися бур’янів, і зробити це максимально ефективно.

За словами садівника, портулак – один із найпідступніших бур’янів. Якщо знищувати його неправильно, то він може розростися по всьому городу.

Портулак у жодному разі не можна кидати в компост. На відміну від інших бур’янів, його насіння не перегниває, а зберігає схожість. Розкидавши потім такий компост по саду, ви самі поширюєте портулак.

Також цей бур’ян не можна викидати просто на землю. Навіть у зірваному і підсохлому стеблі встигає дозріти насіння. Тому портулак потрібно повністю прибирати з ділянки.

Але найцікавіше – портулак можна їсти. З нього роблять салати, супи, приправи до м’яса.

Як позбутися пирію на городі

Пирій – бич для тих городників, які садять картоплю. З пирієм не можна боротися за допомогою культиватора. Його коріння довге, і коли його рубає мотокультиватор, кожен шматочок завдовжки 5 см може дати нову рослину. Найкращий метод боротьби з цим бур’яном – глибока оранка плугом або перекопування лопатою великими брилами перед морозами. За зиму близько 80% коренів вимерзають. Навесні залишиться лише зібрати корінці, що залишилися.

Як позбутися берізки на городі

Берізка постійно відростає від глибокого коріння. Але у неї є одна корисна особливість – вона першою показує появу борошнистої роси. Якщо берізка побіліла – час обробляти рослини золою.

Боротися з берізкою краще тоді, коли батоги вже довгі. У цьому разі можна вирвати одразу більше, а коріння до цього моменту вже буде виснажене.

Як позбутися кульбаби на ділянці

Кульбаба має потужний корінь і швидко поширюється насінням. Найпростіший спосіб боротьби – регулярне скошування саме в момент цвітіння. Якщо косити її коротко у фазі жовтих квіток, то вона не встигне викинути насіння.

Таким чином, за сезон кульбаба буквально “втомиться”, і наступного року її стане в рази менше.

Ще один спосіб боротьби з кульбабою досить радикальний. Ігор радить завести гусей. Вони з’їдають кульбаби за один сезон. Але у цього методу є мінус: амброзію гуси не чіпають, і вона швидко займе порожнє місце.

Амброзія – головний загарбник: як із нею боротися

Секрет боротьби з амброзією простий: ця рослина не переносить конкуренції та скошування.

Амброзія завжди з’являється на порожніх місцях – уздовж доріг, на “лисинах” у полі або на занедбаному городі, і якщо не давати їй порожнього простору (наприклад, засіявши конюшиною) і регулярно коротко косити, вона перестане розмножуватися. Таким чином, за три роки амброзії можна повністю позбутися.