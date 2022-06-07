Упродовж січня-травня 2022 року до місцевих бюджетів Тернопілля надійшло майже 2,5 млрд. грн. податкових платежів. Це «плюс» до аналогічного минулорічного періоду 21 відсоток або 440,1 млн гривень», – повідомив начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

За його словами, серед основних джерел, які наповнюють скарбниці територіальних громад Тернопільщини, – податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. «Так, надходження з податку на доходи фізичних осіб цьогоріч склали 1,8 млрд. грн., що на 28% або 383 млн. грн. більше, ніж у січні-травні 2021 року», – деталізував головний податківець краю.

Наступний за рівнем надходжень – єдиний податок. Зокрема, суб’єкти господарювання, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджетів понад 400,4 млн. грн., що більше на 19% або плюс 62,9 млн. грн., ніж минулоріч.

До місцевих скарбниць також спрямували 53,9 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а це плюс 7% або 3,4 млн. грн. до п’яти місяців 2021 року.

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