У Тернополі продовжується поточний ремонт доріг на понад 10 вулицях.
Про це повідомляє Тернопільська міська рада.
Ремонтують дороги на таких вулицях:
- на вул. Андрея Шептицького продовжуються роботи з відновлення підходів автомобільного моста через річку Серет. Цих вихідних влаштували верхній шар асфальтобетонного покриття;
- на вул. Квітовій триває відновлення проїзної частини. Наразі працівники підрядної організації встановлюють дорожні знаки;
- від вул. Олени Теліги до вул. Івана Котляревського, 24. влаштовують піщано-щебенову основу та фігурні елементи мощення.
Також у місті ремонтують двори та міжквартальні проїзди за адресами:
- вул. Івана Мазепи, 1;
- вул. Іванни Блажкевич, 5;
- вул. Торговиця, 14-18;
- вул. Олександра Смакули, 1;
- вул. Лесі Українки, 29;
- пров. Цегельний, 1-Д;
- вул. Максима Кривоноса, 3.