Помер вогнеборець з Тернопільщини

Сумну звістку повідомили у Тернопільському обласному управлінні ДСНС про гірку втрату з числа своїх працівників.

“Сумна звістка сколихнула рятувальників Тернопільщини. 27 лютого 2024 року на 61 році життя помер пенсіонер пожежної охорони майор служби цивільного захисту у відставці Шміло Роман Михайлович, колишній начальник служби державного пожежного нагляду відділення з питань наглядово-профілактичної діяльності Теребовлянського РВ ГУ МНС України в Тернопільській області. Колектив пожежно-рятувальної служби Тернопільської області висловлює щире, глибоке співчуття рідним, близьким з приводу тяжкої втрати”, – йдеться у дописі рятувальників.

Поділяємо Ваше горе та сумуємо разом з Вами.