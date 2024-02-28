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Помер вогнеборець з Тернопільщини

28.02.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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Сумну звістку повідомили у Тернопільському обласному управлінні ДСНС про гірку втрату з числа своїх працівників. 

 “Сумна звістка сколихнула рятувальників Тернопільщини. 27 лютого 2024 року на 61 році життя помер пенсіонер пожежної охорони майор служби цивільного захисту у відставці Шміло Роман Михайлович, колишній начальник служби державного пожежного нагляду відділення з питань наглядово-профілактичної діяльності Теребовлянського РВ ГУ МНС України в Тернопільській області.

Колектив пожежно-рятувальної служби Тернопільської області висловлює щире, глибоке співчуття рідним, близьким з приводу тяжкої втрати”, – йдеться у дописі рятувальників. 

Поділяємо Ваше горе та сумуємо разом з Вами.

Теги: Тернопільщина, ГУ ДСНС України у Тернопільській області, помер рятувальник

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