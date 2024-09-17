Помер військовослужбовець Національної Гвардії з Тернопільщини

На 55 році життя раптово помер військовослужбовець ЗСУ із Чорткова Борис Василевич.

Про це повідомила Чортківська міська рада.

Борис Василевич був призваний на військову службу під час мобілізації ще 5 березня 2022 року. Протягом двох років, на жаль, як і сотні тисяч наших захисників та захисниць, відчув на собі всю біль і важкість жорстокої війни. Це суттєво підірвало здоров’я чоловіка. Згодом Бориса перевели служити на Тернопільщину.

16 вересня на території одного із військових об’єктів, де проходив службу воїн, серце Бориса зупинилося. Працівники швидкої медичної допомоги проводили реанімаційні заходи, але повернути до життя воїна не вдалося…

Співчуваємо рідним і близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам’ять і вічна слава Герою.