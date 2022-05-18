Сьогодні, 18 травня на 64-му році життя у Тернополі помер український бард, поет, драматург, багаторічний керівник управління культури Тернопільської міської ради – Олександр Смик.

Його творчий спадок навіки залишиться в історії української культури. На його прикладі, як треба любити Україну та Тернопіль, будуть вчитися прийдешні покоління. Бог забирає найкращих, щоб вони служили на небесах.

Вже під час відкритої навали московських варварів на Україну, Олександр Іванович очолив свій фронт боротьби з ворогом – «Духовний фронт». Його вірші та твори підтримували наших воїнів, волонтерів та тих, хто працював у тилу. Він зміцнював нашу віру у перемогу над ворогом. Останній вірш з рубрики «Духовний фронт» він виклав у мережу 13 годин тому.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким…