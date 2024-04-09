Польська поліція звинувачує українця у вбивстві чотирьох людей

Польська поліція затримала сімох людей, після виявлення чотирьох тіл у центрі Варшави, однак звинувачення винесуть лише українцю.

Правоохоронці підозрюють громадянина України у вбивстві чотирьох безхатченків, тіла яких виявили в нежитловому будинку в центрі столиці. Про це повідомляє радіо RFM24.

Всього у зв’язку з виявленням тіл чотирьох чоловіків у багатоквартирному будинку у варшавському районі Воля затримали сімох людей, однак слідство вважає, що саме українець скоював убивства.

Згідно з інформацією, отриманою RMF FM, чоловік, який має українське походження, скоював вбивства протягом тривалого періоду часу, а трупи переховував у будинку, де знаходився притулок для бездомних.

Детальні мотиви підозрюваного поки що невідомі. Відомо лише, що мова може йти про конфлікт між польськими та українськими безхатченками. Особи жертв вбивці поки що не встановлені, наразі йдеться про чотирьох чоловіків.

Раніше розпочалося розслідування моторошної знахідки в довоєнному житловому будинку у варшавському районі Воля. У порожній будівлі на вулиці Гжибовській були знайдені тіла чотирьох людей: два тіла в неділю і ще два в понеділок.