Зміни з 1 квітня: хто отримає нові виплати і що буде з тарифами

У квітні основні зміни стосуватимуться персональних фінансів українців. Збільшаться мінімальні зарплата і пенсія, більше отримуватимуть вчителі.

Але деякі категорії громадян навпаки, втратять частину доходів. А у платіжках за комуналку можуть з’явитися більші цифри.

Зростуть мінімальні зарплата і пенсія

З 1 квітня в Україні на 900 гривень зросте мінімальна зарплата. Вона становитиме 8000 гривень, у погодинному обчисленні – 48 гривень.

Такі зміни були передбачені держбюджетом на 2024 рік. Востаннє мінімальну зарплату піднімали у січні цього року – до 7100 гривень. У 2023 році мінімалка жодного разу не змінювалася і становила 6700 гривень.

Новий розмір мінімальної зарплати вплине на розміри деяких податків і штрафів, які до неї прив’язані, а також лікарняних і декретних виплат.

Мінімальна пенсія теж зросте і з квітня становитиме 3200 гривень замість 2840 гривень.

Держслужбовців скорочують, їхні зарплати – теж

Кабінет Міністрів ухвалив рішення з 1 квітня скоротити штат державних службовців на 19,3 тисячі. Ці зміни стосуватимуться як місцевих органів влади, так і міністерств та відомств. Переважно будуть скорочені вакантні посади, і такі зміни вплинуть на зарплати працівників державних органів влади. А все тому, що фонд оплати праці держслужбовців формувався за граничною чисельністю працівників, включно з вакантними посадами, і це давало можливість суттєво збільшувати зарплати працюючим.

«Стимулюючі надбавки були необмежених розмірів. Наприклад, в одному із структурних підрозділів ОДА у працівника відділу бухгалтерського обліку оклад становив 11 тис. гривень, а надбавка ‒ 620 відсотків», – розповідав заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Однак деякі керівники облдержадміністрацій висловлювали побоювання, що така реформа оплати праці призведе до відтоку держслужбовців.

Вчителям платитимуть більше

У квітні зростуть зарплати вчителів. Це буде друге підвищення платні освітянам з початку 2024 року. У січні уряд підвищив зарплату на 10%, з 1 квітня – на 12,6%.

У квітні зарплата педагогів підвищиться приблизно на 1000 гривень. Як розповідав міністр освіти та науки Оксен Лісовий, в середньому платня вчителя становитиме 16000 гривень.

Виплати за програмою «Дитина не одна»

У квітні уряд запроваджує новий вид допомоги на дітей за програмою «Дитина не одна». Йдеться про дітей, які залишилися без батьків, але не набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Гроші отримуватимуть ті особи, які тимчасово взяли таких дітей до себе, – родичі, знайомі, а також якщо дитину прихистила прийомна сім’я чи дитячий будинок сімейного типу.

Допомогу запровадили, щоб родини, в яких тимчасово перебувають такі діти, могли забезпечити їм необхідні умови і догляд.

Залежно від віку дитини розмір виплат становитиме від 6407 грн до 8000 гривень. Якщо дитина має інвалідність – від 8970 грн до 11190 грн.

Урядова постанова передбачає, що такі кошти виплачуватимуться впродовж шести місяців тим, хто перебуває в Україні. Для цього майбутнім отримувачам допомоги слід звернутися до соціальних служб.

За даними уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, з початку війни понад 10 тисяч дітей залишилися без батьківського піклування. З них через загибель чи смерть батьків – понад 1,6 тисяч.

Зростуть тарифи на воду, на електрику – під питанням

На квітень заплановане підвищення тарифів на холодну воду для побутових споживачів.

Раніше постачальники обіцяли не змінювати ціни на послуги для населення до завершення опалювального сезону. Опалення вже почали вимикати, але ще до цього про підвищення тарифів повідомляли деякі місцеві постачальні компанії.

Тарифи будуть змінені по-різному, залежно від регіону. Причому планувалося, що у квітні підвищення тарифів буде не останнім. Наступне заплановане на 1 липня.

Минулого року НКРЕКП вже ухвалювала рішення про збільшення тарифу на холодну воду в середньому на 32%, але Президент Володимир Зеленський зупинив такі плани.

Щодо електроенергії, то офіційних повідомлень про подорожчання наразі немає, однак експерти припускали, що невдовзі після завершення опалювального сезону це може статися. Принаймні мораторій на підвищення вартості послуг впродовж воєнного стану стосується тільки газу, опалення та гарячої води.

Гуманітарні вантажі – лише за електронними деклараціями

З 1 квітня усі гуманітарні вантажі, що переправлятимуться через український кордон, мають реєструватися лише в електронному вигляді, в Єдиній автоматизованій системі.

В уряді пояснювали, що нову систему запроваджують для того, щоб зупинити зловживання у цій сфері. За даними Державної митної служби, третина гуманітарної допомоги, призначеної військовим, йшла у тінь.

Коли у грудні минулого року уряд ухвалив рішення про електронну реєстрацію, волонтери, які везуть в Україну необхідні для армії вантажі, обурювалися, що це гальмуватиме надходження допомоги.

Тому Кабмін вирішив встановити перехідний період на чотири місяці, до квітня 2024-го, аби усі організації чи фізичні особи мали змогу оформлювати митні декларації як у паперовому, так і в електронному вигляді. Тепер цей перехідний період закінчився, пише видання BBC NEWS Україна.