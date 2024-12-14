«Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» зазнала поразок у Суперлізі

7 і 8 грудня тернопільська «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» у третьому турі чемпіонату України з волейболу у чоловічій Суперлізі сезону-2024/2025 років зустрічалася відповідно із ВК «Епіцентр-Подоляни-Збірна України U20» та житомирським ВК «Житичі-Полісся».

На жаль, тернопільські поліціянти не зуміли створити конкуренції суперникам і зазнали поразок у двох поєдинках у всіх партіях.

ВК «Епіцентр-Подоляни-Збірна України U20» – ВК «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» – 3:0 (25:20), (25:19), (25:16).

«Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» – ВК «Житичі-Полісся» – 0:3 (20:25), (17:25), (16:25).

Після семи матчів в активі тернопільських поліцейських жодного очка й останнє місце.

Тим часом у п’ятому турі чемпіонату України з волейболу у жіночій Суперлізі тернопільська «Галичанка-ЗУНУ» 14–15 грудня прийматиме вдома СК «Балта».