Поліцейські викрили тернопільського лікаря на хабарі у $5 тисяч

Лікар обіцяв вплинути на членів комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи, які мали встановити пацієнтці групу інвалідності.

У ході досудового розслідування встановлено, що лікар однієї з тернопільських лікарень під час спілкування з пацієнткою, котра впродовж двох років проходила лікування в медичному закладі та виявила бажання у зв’язку із наявним захворюванням оформити документи для призначення групи інвалідності, став вимагати у неї 5 000 доларів неправомірної вигоди. Гроші, зі слів медика потрібні були, аби члени експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи прийняли позитивне рішення щодо оформлення документів для призначення групи інвалідності.

За матеріалами управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області слідчі Головного управління Національної поліції області розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу під час отримання ним неправомірної вигоди.

На даний час фігурантові оголошено підозру за одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Міра запобіжного заходу, визначена судом, – застава у майже 250 тисяч гривень.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

Джерело: поліція Тернопільської області