Показують відмінну врожайність: сім найкращих сортів озимої цибулі за відгуками дачників

У вересні починається посів цибулі під зиму, і щоб овочі дали хороший урожай, важливо підібрати правильний сорт. Перелік найкращих сортів озимої цибулі для України, які високо оцінені дачниками.

Найкращі сорти цибулі для посадки під зиму

Штуттгартер Різен. Дуже популярний німецький сорт, який відрізняється високою врожайністю. Цибулини великі й дуже ароматні, з підвищеним вмістом вітаміну С. Цей сорт цінується за невимогливість і стійкість до хвороб.

Дуже популярний німецький сорт, який відрізняється високою врожайністю. Цибулини великі й дуже ароматні, з підвищеним вмістом вітаміну С. Цей сорт цінується за невимогливість і стійкість до хвороб. Августа. Найкращі сорти озимої цибулі придумані в Голландії, і це саме такий сорт. Дачники відзначають ранній і дуже багатий урожай. Цибуля Августа не йде в стрілку і переносить будь-які українські морози.

Ось як відгукуються про неї дачники:

Хороший і врожайний сорт. Вирощую вже кілька років, ще жодного разу не підвів.

Булат. Середньостигла озима цибуля з невеликими акуратними цибулинами. Має прекрасний товарний вигляд і довго зберігається – до 1 року без холодильника. Стійка до хвороб. Городники хвалять відмінні смакові якості Булата.

Середньостигла озима цибуля з невеликими акуратними цибулинами. Має прекрасний товарний вигляд і довго зберігається – до 1 року без холодильника. Стійка до хвороб. Городники хвалять відмінні смакові якості Булата. Балстар F1. Ультраранній сорт, який легко переносить зиму і дуже швидко нарощує масу з настанням весни. Цибулини великі і дуже соковиті, з тривалим терміном зберігання. Легко переносить транспортування. Балстар можна садити до кінця вересня.

Ультраранній сорт, який легко переносить зиму і дуже швидко нарощує масу з настанням весни. Цибулини великі і дуже соковиті, з тривалим терміном зберігання. Легко переносить транспортування. Балстар можна садити до кінця вересня. Радар. Дуже врожайний і стійкий до стрілкування сорт з високими оцінками дачників. Виділяється високим імунітетом до хвороб і стресів. Не вибагливий до догляду.

Ось як про сорт Радар відгукуються дачники:

Садила торік восени, зібрала в липні – точно більше 45 кг з одного кілограма сіянки. Цибулини як кулаки, в міру соковиті й гострі.

Шекспір. Ця цибуля має гарний, товарний зовнішній вигляд, соковиті й ароматні плоди, щільну шкірку. Цінується за високу врожайність і майже 100%-ну схожість. Успішно вирощується на всій території України і легко переносить морози.

Дачники відзначають урожайність Шекспіра:

Дуже задоволена цим сортом. Саджаю пізно восени, щоб земля була холодна. Навесні зібрала хороший урожай, цибуля не стрілкується, стійка до хвороб, добре зберігається.