Показують відмінну врожайність: сім найкращих сортів озимої цибулі за відгуками дачників

У вересні починається посів цибулі під зиму, і щоб овочі дали хороший урожай, важливо підібрати правильний сорт. Перелік найкращих сортів озимої цибулі для України, які високо оцінені дачниками.
Найкращі сорти цибулі для посадки під зиму
- Штуттгартер Різен. Дуже популярний німецький сорт, який відрізняється високою врожайністю. Цибулини великі й дуже ароматні, з підвищеним вмістом вітаміну С. Цей сорт цінується за невимогливість і стійкість до хвороб.
- Августа. Найкращі сорти озимої цибулі придумані в Голландії, і це саме такий сорт. Дачники відзначають ранній і дуже багатий урожай. Цибуля Августа не йде в стрілку і переносить будь-які українські морози.
Ось як відгукуються про неї дачники:
Хороший і врожайний сорт. Вирощую вже кілька років, ще жодного разу не підвів.
- Булат. Середньостигла озима цибуля з невеликими акуратними цибулинами. Має прекрасний товарний вигляд і довго зберігається – до 1 року без холодильника. Стійка до хвороб. Городники хвалять відмінні смакові якості Булата.
- Балстар F1. Ультраранній сорт, який легко переносить зиму і дуже швидко нарощує масу з настанням весни. Цибулини великі і дуже соковиті, з тривалим терміном зберігання. Легко переносить транспортування. Балстар можна садити до кінця вересня.
- Радар. Дуже врожайний і стійкий до стрілкування сорт з високими оцінками дачників. Виділяється високим імунітетом до хвороб і стресів. Не вибагливий до догляду.
Ось як про сорт Радар відгукуються дачники:
Садила торік восени, зібрала в липні – точно більше 45 кг з одного кілограма сіянки. Цибулини як кулаки, в міру соковиті й гострі.
- Шекспір. Ця цибуля має гарний, товарний зовнішній вигляд, соковиті й ароматні плоди, щільну шкірку. Цінується за високу врожайність і майже 100%-ну схожість. Успішно вирощується на всій території України і легко переносить морози.
Дачники відзначають урожайність Шекспіра:
Дуже задоволена цим сортом. Саджаю пізно восени, щоб земля була холодна. Навесні зібрала хороший урожай, цибуля не стрілкується, стійка до хвороб, добре зберігається.
- Сеншуй Еллоу. Ця цибуля рекомендується для ділянок, які страждають від шкідників і хвороб. Сорт відрізняється прекрасним імунітетом і великими плодами. Дуже вдало підходить для маринування і приготування салатів. Добре переносить тривалі перевезення і довго зберігається.