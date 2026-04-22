Намагався «заховати» авто від штрафів

У Тернополі патрульні викрили водія Volkswagen, який вирішив креативно підійти до питання порушень ПДР. Чоловік за допомогою звичайного чорного маркера власноруч підправив символи на державному номерному знаку.

Як згодом пояснив сам керманич, на такий крок він пішов свідомо: сподівався, що змінений номер допоможе йому уникати відповідальності за порушення на дорогах. Проте план не спрацював — підробку помітили під час першої ж зупинки патрульними.

За «художню творчість» на чоловіка склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 121-3 КУпАП. Тепер йому доведеться сплатити 1190 гривень штрафу. Правоохоронці вкотре наголошують, що номери мають бути чистими, освітленими та відповідати стандартам, а будь-які спроби їх приховати є прямим порушенням закону.