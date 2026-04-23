Лейтенант із Кременеччини отримав орден Богдана Хмельницького

Військовослужбовець із Тернопільщини Володимир Мавдрик удостоєний ордена Богдана Хмельницького III ступеня за відвагу та успішне виконання бойових завдань.

23.04.2026

Яровий Роман

Визнання бойових заслуг

Лейтенант служить у лавах 42-ї окремої механізованої бригади та бере участь у стримуванні російської агресії. Високу державну нагороду йому присвоєно за професіоналізм, лідерство та вірність військовій присязі.

Гордість громади

Володимир Мавдрик родом із села Вовківці Великодедеркальської громади. Він проходить службу у мотопіхотному батальйоні імені Валерія Гудзя та виконує бойові завдання на передовій.

У громаді зазначають, що нагородження офіцера є символом мужності та незламності захисників Тернопільщини.

Орден Богдана Хмельницького традиційно вручають за особливі заслуги у захисті державного суверенітету України.

