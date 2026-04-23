Лейтенант із Кременеччини отримав орден Богдана Хмельницького

Визнання бойових заслуг

Лейтенант служить у лавах 42-ї окремої механізованої бригади та бере участь у стримуванні російської агресії. Високу державну нагороду йому присвоєно за професіоналізм, лідерство та вірність військовій присязі.

Гордість громади

Володимир Мавдрик родом із села Вовківці Великодедеркальської громади. Він проходить службу у мотопіхотному батальйоні імені Валерія Гудзя та виконує бойові завдання на передовій.

У громаді зазначають, що нагородження офіцера є символом мужності та незламності захисників Тернопільщини.

Орден Богдана Хмельницького традиційно вручають за особливі заслуги у захисті державного суверенітету України.