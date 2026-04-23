Сама написала, сама відчула: astya Semchuk презентувала “Хто я без тебе”

За словами артистки, ця пісня не є автобіографічною, однак через неї вона змогла передати важливі для себе емоції.

“Ця пісня — це насамперед художній образ, який я дуже ретельно вибудовувала як артистка. Для мене це була не просто історія чи набір слів, а спроба створити певний настрій і атмосферу, в якій можна відчути більше, ніж сказано прямо. Хоча в ній немає прямого переказу мого життя, цей образ дозволив мені передати ті глибокі емоції та естетику, які я давно хотіла втілити у своїй творчості. Це про внутрішні відчуття, які складно пояснити, але які дуже легко впізнати, коли ти їх проживаєш”.

Робота над треком стала для неї особливим моментом, який вона проживала емоційно під час запису.

Окремо співачка виділяє рядок, який сьогодні для неї має особливе значення: “Поміж тисяч людей, мої очі шукають лише тебе”. Саме ці слова, за її словами, найбільше резонують зараз і передають головний сенс пісні.

“Я створювала цю музику з великою любов’ю до своєї аудиторії. Для мене було важливо не просто написати пісню, а передати через неї стан, який відчуваєш у такі моменти. Мені дуже хочеться, щоб кожна дівчина, слухаючи цей трек, змогла прожити його як власну історію, відчути ці емоції по-своєму та знайти в моїх словах віддзеркалення своїх почуттів. Бо для мене музика — це завжди про чесність і про те, щоб не боятися відчувати глибоко”.

Особливістю релізу є те, що артистка самостійно написала і музику, і текст.

“Ця робота для мене дуже особлива, адже авторкою музики та слів пісні є я сама. Я створила цю історію, якою тепер ділюсь з вами”.

Кліп тут.