«Парамедик» з  близького Сходу виманив майже 100 тисяч

53-річна мешканка Тернополя стала жертвою шахрая з інтернету. До Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру 1973 року народження із повідомленням про шахрайство.

За словами заявниці, протягом декількох днів вона спілкувалася в соціальній мережі з чоловіком, який представився парамедиком із країни близького Сходу. У ході листування незнайомець увійшов у довіру до жінки та повідомив, що хоче надіслати їй посилку.

Надалі під приводом оформлення та доставки відправлення співрозмовник переконав тернополянку перерахувати кошти. Жінка добровільно переказала на вказаний чоловіком банківський рахунок 98 050 гривень. Після цього зрозуміла, що стала жертвою афериста.

“За даним фактом працівники поліції проводять перевірку та встановлюють обставини події. Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обачними під час спілкування з незнайомцями у соцмережах. Не довіряйте людям, яких не знаєте особисто, не перераховуйте кошти за «посилки», «подарунки» чи інші вигадані платежі та обов’язково перевіряйте будь-яку інформацію, що стосується грошей. Якщо ви підозрюєте, що стали жертвою шахрайства, одразу звертайтеся до найближчого відділення поліції або телефонуйте на спецлінію 102“, – йдеться у дописі поліції.