У Тернополі відкриють виставку «Джерела» художника Михайла Кузіва

Подія розпочнеться о 14:00 та збере поціновувачів сучасного мистецтва.

Поєднання глибини та символізму

В експозиції представлять роботи, у яких автор досліджує витоки людського буття, поєднуючи реалістичні образи з елементами абстракції. Через колір і форму художник передає емоції, сенси та внутрішні стани людини.

Виставка також стане майданчиком для обговорення ролі мистецтва у сучасному світі та його впливу на світогляд.

Відомий митець і педагог

Михайло Кузів — заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри образотворчого мистецтва ТНПУ ім. В. Гнатюка, лауреат премій імені Михайла Бойчука та братів Лепких.

Його творчість уже багато років формує мистецьке середовище Тернопільщини. У новій серії робіт він зосереджується на темах ідентичності, духовності та культурного коріння.

Виставка для всіх охочих

Організатори зазначають, що виставка триватиме кілька тижнів. Відвідувачі зможуть не лише оглянути роботи, а й поспілкуватися з автором.

Подія стане важливою для мистецької спільноти, студентів і всіх, хто цікавиться сучасним українським живописом.