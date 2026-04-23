Підручний розповів, чи задумується про завершення кар’єри

В ексклюзивному коментарі для «Суспільне. Спорт» тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний розповів, чи задумується про завершення спортивної кар’єри. Зокрема, він підтвердив, що залишається на наступний сезон, оскільки відчуває у собі мотивацію та сили продовжувати далі змагатися. Втім капітан збірної України наголошує: його горизонт планування у біатлоні відраховується сезонами, і лише по завершенню кожного з них він зможе дати собі відповідь, чи готовий продовжувати кар’єру надалі.

«Звичайно, я думаю про те, коли завершити кар’єру. Але поки що у команду потрапляю як один з лідерів, а попередній рік був одним із найуспішніших у моїй кар’єрі», – розповів Дмитро Підручний.

Нагадаємо, що Підручний у сезоні-2025/26 виступив на четвертих для себе Олімпійських іграх, де пробіг шість стартів. У трьох з чотирьох особистих стартах український біатлоніст фінішував у топ-20.