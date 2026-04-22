Два постріли у кафе в Бережанах

У Бережанах у закладі громадського харчування затримали 48-річного жителя Тернополя.

«Надійшло повідомлення про те, що в одному з місцевих закладів громадського харчування невідомий чоловік розпиває алкогольні напої та має при собі предмет, схожий на зброю. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група», – зазначили у поліції Тернопільської області.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік, перебуваючи в приміщенні закладу, здійснив два постріли в землю з пістолета, схожого на револьвер типу «Флобер». Ніхто з відвідувачів та працівників закладу не постраждав.

Правоохоронці вилучили пістолет. За фактом хуліганства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до п’яти років. Тривають слідчі дії.