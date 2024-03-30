Погода: Від дощів у квітні і земля розквітне…

В Україні весна цього року буде теплою, проте можливі помірні дощі. Про це повідомив народний синоптик Володимир Деркач.

«Перша декада квітня продовжить тенденцію помірної температури від березня, потроху вона почне зростати і стане доволі тепло», – прогнозує народний синоптик.

На початку другої декади погода зіпсується на кілька днів: очікуються дощі та похолодання. В середині другої десятиденки знову прийде потепління. На початку третьої десятиденки – опади.

Минулого року сніг йшов навіть у квітні. Цьогоріч синоптики такого не обіцяють.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла:

«Сніг у квітні не є чимось аномальним. Таке інколи буває, втім не часто».

Народні прикмети про квітень

Які сюрпризи готує нам квітень — проливні дощі та кольорові веселки чи безжальні вітри та квітневі заморозки — розкажуть народні прикмети.

Рано вилетіли бджоли з вуликів — чекай теплої весни.

Про швидкий прихід тепла свідчить і гучний спів пташок. А якщо доведеться побачити зозулю чи дятла на сухому дереві — весна буде холодною і дощовою.

Ранній приліт жайворонка — до ранньої весни.

Якщо прилетіли дрозди – морозів вже не буде.

Ластівка вилітає — теплий день обіцяє.

Гуси з вирію високо летять — води буде багато, а як низько — мало.

Зорі багряні — до вітрів.

Високо пливуть хмари — до погожої погоди.

Коли блискає блискавка, а грому не чути — буде сухе літо.

Була б квітнева водиця, а зелень народиться. Якщо береза розпуститься раніше за клена — літо буде сухе, а пізніше — дощове.