У Почаєві чоловік напав з ножем на жінку

Як повідомляє поліція, у неділю, 17 травня, до співробітників Кременецького районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у центрі Почаєва невідома особа завдала ножового поранення жінці, яку у важкому стані доставили до лікарні. Потерпіла – 43-річна уродженка Рівненщини без постійного місця проживання.

Правоохоронці встановили особу причетну до злочину. Ним виявився 30-річний житель Кременецького району. Поліцейські встановили місце знаходження фігуранта та затримали його відповідно до ст. 208 КПК України.

Як з’ясувалася, він раніше не був знайомий з потерпілою. Що стало причиною вчинку, пояснити не зміг. Відомо, що чоловік перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері.

За попередніми даними, фігурант підійшов до жінки на вулиці та наніс один проникаючий удар ножем у тулуб, після чого втік. Перехожі викликали швидку допомогу та повідомили поліцію. Потерпіла наразі перебуває у реанімації.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.