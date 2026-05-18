«Самбір–Нива-2» ще має шанси посісти 3-є місце…

16 травня у 32-му турі другої ліги групи А «Самбір–Нива-2» приймав «Ужгород».

На початку поєдинку тернопільсько-самбірські футболісти були налаштовані перемагати, але, як завжди, не мали для цього територіальної чи ігрової переваги… Тому й не розповідатимемо про хід поєдинку, просто шкода самбірських вболівальників… Хоча «Самбір-Нива-2» має теоретичні шанси фінішувати хоча б 3-ю… Радіємо…

Тож впевнена виїзна перемога «Ужгорода» – 3:1. Команда з Закарпаття активно провела перший тайм, вирішивши долю зустрічі ще до перерви. Антошин відкрив рахунок на 15-й хвилині, а після голу Шути «Ужгород» знову відновив перевагу завдяки точному удару Коваленка. Наприкінці першої половини Кічун забив третій м’яч гостей, встановивши остаточний рахунок.

ФК «Самбір–Нива-2» (Тернопіль) – ФК «Ужгород» (Київ) – 1:3 (1:3).

Голи: М.-Л. Шута (22).– Д. Антошин(15), Д. Коваленко (34), М. Кічун(45+2).

Самбір-Нива-2: В. Шарун (О.Доброштан, 23), М. Гайдук, В. Матусевич, М. Кицун, В. Садовнік, Ю. Михайлів (Н. Ващишин 77), М.-Л. Шута, М. Лехів, М. Крамарчук (Д. Дударєв, 63), В. Романюк (В. Мендрук, 63), Ю. Пач (М. Мудрий, 46). Тренер: Р. Марич.

У завершальному, 33-му турі, 24-го травня, «Самбір–Нива-2» гратиме на виїзді із ФК «Вільхівці».

Отож, «Самбір–Нива-2» з 50-ма очками поки займає четверту сходинку турнірної таблиці і нижче тернопільсько-самбірський клуб вже не опуститься.