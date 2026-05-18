16 і 17 травня у сімнадцятому турі другого кола аматорського чемпіонату України тернопільські команди зіграли домашні поєдинки, у суботу заліщицький «Дністер» приймав ФК «Тростянець» (Волинська область), а в неділю великогаївський «Агрон» – «Корміл» (Яворів, Львівська область).

У Заліщиках в першому таймі, який пройшов на зустрічних курсах, було багато боротьби, обидві команди застосовували пресинг. Були відрізки тайму під час яких гості з Волині не лише надійно захищалися, а й гостріше діяли на контратаках. На перерву команди пішли за нулів на табло.

У другому таймі, після проведених замін, футболісти «Дністра» заграли активніше та гостріше і це дало результат. На 59-й хвилині після передачі Тараса Червонецького рахунок відкрив Дмитро Бобик, а через сім хвилин, вже Бобик асистував Юрію Захарківу, який подвоїв рахунок. До кінця зустрічі господарі контролювали хід поєдинку і довели його до переможного завершення.

Впевнена домашня перемога 2:0 дозволила підопічним Олега Краснопьорова за тур до завершення групового етапу гарантувати собі місце у плей-офф.

Нижче другого місця у турнірній таблиці заліщани уже не опустяться, а отже очікуватимуть на свого суперника у чвертьфіналі за тиждень.

«Дністер» – ФК «Тросянець» – 2:0 (0:0).

Голи: Д. Бобик (59), Ю. Захарків (66).

«Агрон» ще минулого туру, перемігши в гостях ФК «VIVAD» з Житомирщини, гарантував собі участь у чвертьфіналі. І великогаївські футболісти вже у недільному поєдинку могли все вирішити щоби вийти з першого місця у плей-офф. Футболістів «Агрона» влаштовувала навіть нічия… І після першого тайму здавалося, що великогаївчани питання щодо лідера тунірної таблиці успішно вирішили, пішовши на перерву за переможного рахунку – 1:0.

На 28-й хвилині невдало зіграв Климак, цим скористався Тарас Гром’як, який перехопивши м’яча віддав передачу в район одинадцятиметрової позначки, звідки Богдан Семенець спрямував відправив його у сітку воріт гостей – 0:1.

Проте у другій половині зустрічі все кардинально змінилося.

Спочатку на 46-й хвилині футболісти з Яворова зрівняли рахунок відзначився Ярослав Деда. На 75-ій хвилині зустрічі Василь Драган вивів «Корміл» вперед. А вже у доданий час Роман Добрянський вийшовши віч-на-віч з гворотарем «Агрону» встановив остаточний рахунок – 1:3.

«Агрон» – ФК «Корміл» – 1:3 (1:0).

Голи: Б. Семенець (28). – Я. Деда (46), В. Драган (75), Р. Добрянський (90+1).

Після цих поєдинків «Дністер» із 33 заліковими пунктами, продовжує посідати 2-е місце, а «Агрон», маючи в активі 35 очок, утримує лідерство у турнірній таблиці. Обидві тернопільські команди гарантували собі участь у фінальній частині (плей-оф).

У вісімнадцятому, останньому турі 24 травня тернопільські команди гратимуть на виїзді. «Дністер» з сарненським «Маяком», а «Агрон» з «Колосом» (Полонне, Хмельницька область).