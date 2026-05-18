Помер народний депутат з Тернопільщини

18.05.2026

Вишнева Галина

28

18 травня відійшов у засвіти народний депутат України – 64-річний Степан Кубів.

Степан Іванович Кубів народився 19 березня 1962 р. у с. Мшанець, що на Зборівщині.

Відомий, як український політик, громадський діяч, комендант Штабу національного спротиву під час Революції Гідності, Перший віце-прем’єр-міністр України та міністр економічного розвитку і торгівлі України з 14 квітня 2016 року.

Степан Кубів –  кандидат економічних наук, голова Національного банку України (2014 р.), народний депутат України 7-го, 8-го скликання, Представник Президента України у Парламенті (2015 —2016 рр.), голова Всеукраїнського товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса.

