Студентські квіти – для славетного режисера

Уже третій рік триває екоакція «Бережемо пам’ять. Прикрашаємо місто», яку студенти Тернопільського фахового коледжу ТНТУ ім. Івана Пулюя спільно організовують з Тернопільською міською «Просвітою». Зокрема, впорядковують місця, де має бути встановлений пам’ятний знак видатному українському режисерові, краянинові Лесю Курбасу, а також біля пам’ятника наймолодшому воїну Першої світової війни Ярославові Луцишину.

Днями студенти групи М-208 Антоніна Федорук, Вікторія Крук, Марта Поважна та Ярослав Лагошняк разом з викладачкою української мови та літератури, просвітянкою, ініціаторкою цього соціального проєкту Галиною Шот активно прибирали навколо знака, де з часом має постати пам’ятник Лесю Курбасу. Впорядковували навколишню територію, сапали та пололи клумби й садили квіти. Працювали сумлінно, з вогником.

Ця акція ще раз засвідчила, що це – добра справа, яка вчить молодь і працювати, і водночас шанувати пам’ять великих українців. Тож у час війни студентська молодь садить квіти, дбає про сьогодення й майбутнє рідного міста та держави.

Надія Кріль

На світлині: студквіти: під час впорядкування місця, де має бути встановлений пам’ятний знак видатному українському режисерові Лесю Курбасу