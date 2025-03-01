Погода у березні: будуть і теплі дні, і зниження температури

Я так зіскучивсь за весною

Вже так зіскучивсь за весною!..

Ще крок якийсь – і доторкну

Легенько спраглою рукою

Її березову струну…

М. Будлянський

Після морозів у середині лютого, ми ще більше скучили за весною, її яскравими фарбами, за веселим гомоном птаства, за теплим сонечком від промінців якого усе буде оживати: скресне крига, розмерзнеться сік у деревах, земля вкриється першими квітами… Як кажуть: «В лісі пролісок зійшов – місяць березень прийшов!». Хоча подекуди проліски розквітли ще на початку лютого.

Тож якою буде погода у брезні, чи очікувати нам тепла і сонця знають наші синоптики.

За даними метеорологів, весняні місяці будуть теплішими за звичайне кліматичне значення, але разом із підвищенням температури зростає ймовірність сильних похолодань, що можуть призвести до заморозків.

Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує ранню весну. На початку березня варто очікувати температуру в межах +5 +10°C градусів вдень. А от вночі ще можуть бути заморозки.

У березні температура в Україні буде вищою за кліматичну норму. Очікуються перші прояви аномальної весняної температури, але також не виключено різке похолодання.

Синоптикиня з Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух прогнозує, що весна 2025 року очікується не лише теплою, а й посушливою, особливо у північних областях України, де за сезон опадів може випасти майже на третину менше від кліматичної норми.

Дощик-накрапайчик

Рясно припуска.

Березень, як зайчик,

Вибіг із ліска

(А. Камінчук)

Посушливий березень – це трішки погано для сільського господарства, бо весняний дощ зайвим не буває, як каже народна приказка: «Від березневих дощів земля квітне».

Найбільший дефіцит опадів очікується у березні та травні. За прогнозом В. Балабух, весна 2025 р. буде теплішою приблизно на 1-2 градуси. Однак, не виключені періоди похолодання. Загалом цей місяць може бути теплішим за норму, але з періодичними похолоданнями.

Водночас портал довгострокових прогнозів «Wisemeteo» подає такий прогноз погоди на березень 2025 р.: початок сезону буде із середніми значеннями, які коливатимуться в межах +5°C, що на 2 градуси вище за норму, перша декада почнеться з позначок від +2 до +6°C, далі прийде період незначного похолодання, коли нічні позначки будуть в межах нуля, а вдень до +4°C, після 20 числа відчутно потеплішає, а в період від 24 по 29 березня прогріється від +10 до +14°C.

Інші синоптичні сайти прогнозують у березні поступове потеплінняє. У першій половині березня можливий мокрий сніг, а у другій половині – дощі. Також друга декада місяця продовжить тенденцію до ще більшого потепління. Як каже народна приказка «У березні сім погод на дворі: сіє, віє, крутить, зверху ллє, знизу мете».

Синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталя Птуха також висловилася щодо прийдешньої весни. Вона зазначила, що є ймовірність, що природа захоче відновити природний баланс, оскільки перші два місяці зими були теплими. Також вона додала, що важко роботи довгострокові прогнози через зміну клімату.

Тимко не сказав ніц, але предеав, що весна прийде

Як свідчать дані спостережень, перший місяць весни в Україні має середню місячну температуру в проміжку від нуля до +6°C тепла. За всю історію спостережень у березні фіксували й рекордні мороз у -37°C, також було й по-літньому тепло – +29°C.

А що каже харківський бабак Тимко? А ніц не каже, бо вперше за 21 рік на День бабака 2 лютого харківські бабаки з династії Тимка не вийшли до публіки. Через теплу зиму та струси землі внаслідок обстрілів цьогоріч родина гризунів узагалі не впадала у сплячку. Тому науковці вирішили не запрошувати журналістів та гостей, щоб не завдавати тваринам додаткового стресу.

Хоча дистанційний прогноз Тимка ІІІ переказав завідувач біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна Володимир Грубнік: «Каже (Тимко – ред.), що обов’язково буде весна. Але каже, ще можуть бути морози, невеличкі. І сніжок ще може вкрити землю».

Нагадаємо, що коли Тимку поставили питання про те, що треба їсти українцям, щоб бути здоровими: бабак обрав буряк.