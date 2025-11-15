Емоції без ретуші: 20 підлітків презентувaли у Тернополі фотовистaвку про мaндрівки рідним крaєм

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулося урочисте відкриття фінальної фотовиставки «Поділля без фільтрів». Експозиція стала яскравим завершенням творчого пізнавального проєкту «Мандруємо Тернопіллям – вивчаємо, фіксуємо, творимо!», який впроваджувався Громадською організацією «Жінки в Україні» за підтримки Українського культурного фонду та Проєкту UCORD.

Авторами фоторобіт є 20 підлітків віком 13–16 років. Як підкреслила голова ГО “Жінки в Україні” Тетяна Долішна, проєкт має важливе соціальне значення, оскільки він орієнтований на дітей з родин військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб.

Мета проєкту полягала не лише у розкритті історії та краси Тернопілля, а й у наданні підліткам навичок мобільної фотозйомки та розвитку їхнього творчого потенціалу.

За словами пані Долішної, учасники здобули теоретичні знання на майстер-класах з фотографії, після чого вирушили у чотири пізнавальні подорожі різними куточками краю.

Фотографії, представлені на виставці, — це незафільтровані емоції та враження, які підлітки отримали під час цих екскурсій, фіксуючи яскраві локації краю.

На урочисту презентацію виставки до бібліотеки-музею прийшли не лише самі юні автори фото, але й їхні друзі, однокласники та родини.

З вітальним словом виступила Тетяна Долішна, яка подякувала дітям за їхню креативність і творчість у відображенні нашого краю. Також до підлітків звернувся їхній творчий наставник та куратор, відомий фотограф Юрко Гудь. Він високо оцінив якість представлених робіт, підкресливши, що ці знімки демонструють не лише набуті технічні навички, а й глибоке особисте відчуття краси Тернопілля.

На завершення заходу організатори подбали про приємний сюрприз: учасникам проєкту та всім охочим гостям подарували буклети на пам’ять, в яких можна знайти найкращі фотографії з подорожей, що були створені під час «Teen-туру».

Виставка «Поділля без фільтрів» презентована в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» (вул. Івана Франка, 21) і діятиме до 18 листопада. Організатори запрошують усіх бажаючих познайомитися з туристичними перлинами Поділля через об’єктиви юних фотографів.

Цю публікацію було створено в межах грантової програми «Згуртованість через культуру», яка впроваджується Українським культурним фондом та фінансується Швейцарсько-українським проєктом «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD, що втілюється за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва компанією NIRAS Sweden AB.