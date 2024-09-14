Побив до смерті і побіг до… священика

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Богдана Т. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 3 травня 2024 року.

Як встановлено судом, 21 серпня 2022 року приблизно о 23-ій годині вечора Богдан Т. на кухні свого житлового будинку, що в с. Малий Ходачків Тернопільського району, розпивали з Михайлом О. спиртні напої. Між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку, під час якої Богдан Т. руками і ногами наніс односельцю удари в різні частини тіла. А коли той впав, витягнув його за ноги на сходи будинку і залишив до ранку. Наступного дня виявив, що 54-річний Михайло О. помер. Злякавшись, обвинувачений спочатку побіг до священика, а потім – до сільської ради.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду 60-річного Богдана Т. визнано винним у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), та призначено 9 років позбавлення волі. Також задоволено цивільний позов дружини потерпілого – на її користь стягнуто з обвинуваченого 1 млн. грн моральної шкоди.

Адвокат обвинуваченого подав апеляційну скаргу, в якій просив пом’якшити покарання і зменшити розмір моральної шкоди.

Колегія суддів, детально перевіривши та проаналізувавши матеріали кримінального провадження в межах поданої апеляційної скарги, прийшла до висновку, що суд першої інстанції виніс законне та обґрунтоване рішення. При призначенні покарання правильно врахував, що: обвинувачений вчинив тяжкий злочин; думку потерпілої, яка наполягала на призначенні найсуворішого покарання; довідку-характеристику Великобірківської селищної ради, в якій вказано, що за місцем проживання у с. Малий Ходачків Богдан Т. характеризувався негативно – зловживав алкоголем, конфліктував із односельцями, вів аморальний спосіб життя та постійно порушував громадський порядок.

З урахуванням наведеного, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу залишила без задоволення, а вирок Тернопільського міськрайонного суду – без змін, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.