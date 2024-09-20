Півтори сотні зниклих дітей знайшли на Тернопільщині

На Тернопільщині з початку 2024 року до територіальних підрозділів поліції області надійшло 140 повідомлень про зникнення 150 дітей.

Всіх дітей розшукали та повернули батькам, розповіли у поліції області.

Основними причинами, через які діти залишають домівки, є брак комунікації з батьками та невиконання дорослими обов’язків щодо виховання дітей. Про це зазначив тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Олега Добропольського.

У кожному випадку ювенальні поліцейські з’ясовують причини, які спонукали дітей до втечі з дому. Лише від початку цього року правоохоронці склали 1114 адміністративних протоколів на батьків за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення та 44 подання скерували у відповідні служби для усунення чинників, які впливають на залишення дітьми місця свого проживання.

Працівники поліції закликають дорослих піклуватися та уважніше ставитися до своїх дітей.