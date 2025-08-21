Пільгова іпотека від держави: для кого стане доступнішою “єОселя”

Уряд розширює можливості програми “єОселя”. Для окремих категорій українців передбачили нові пільги: держава покриватиме до 70% першого внеску за іпотекою, частково компенсуватиме щомісячні платежі та навіть надаватиме додаткові бонуси. Хто саме зможе скористатися цими перевагами і коли вони стануть доступними — дізнався Центр громадського моніторингу та контролю.

Що пропонує держава

Про масштабні плани держави полегшити виплату іпотеки певним категоріям українців повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, стосуватимуться пільги внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій.

Як зазначено у постанові Кабінету міністрів України, цим категоріям громадян держава пропонує компенсувати 70% першого внеску (але не більше 30% вартості житла). А ще — виплачувати 70% щомісячної оплати за кредитом у перший рік. Передбачено державою навіть бонус — 40 тисяч гривень для компенсації всіх необхідних супутніх витрат. Йдеться про комісії, збори та страхові платежі (крім державного мита).

Запрацювати ця програма має вже з 10 вересня 2025 року.

Як оформити виплати

Подати заявку на оформлення іпотеки в “єОселі” можна через додаток “Дія”. Слід дочекатися рішення від банку-партнера. Потім — подати написану у довільній формі заяву на компенсацію до банку. Перевірити, чи підпадає людина під дію програми, має Пенсійний фонд. Коли виплати призначено, вони надходитимуть на рахунок отримувача.

Для внутрішньо переміщених осіб держава має кілька вимог щодо житла, на яке можна взяти кредит. Зокрема, у Києві та обласних центрах вік помешкання не може перевищувати 10 років. У решті міст — 20 років.

Трохи інші вимоги для житла, яке обирають жителі прифронтових територій. Вік квартири чи будинку, на які можна оформити кредит на прифронтових територіях, не має перевищувати 10 років. При купівлі поза межами таких територій — не більше 3 років.

Ще одна вимога стосується вартості житла. Вона не повинна перевищувати 2 мільйони гривень. Урядовці нагадали, що отримуючи допомогу на погашення кредиту, людина не може користуватись іншими програмами для ВПО. Зокрема, допомогою на проживання чи субсидією на оренду житла.

Регіональна підтримка “єОселі”

Кошти на пільги братимуть з державного бюджету, залучати можуть і гроші з міжнародної допомоги, донорські кошти та виплати з місцевих бюджетів. Як процес може відбуватися у регіонах, пояснили у Мінсоцполітики: “Громада, до якої перемістились ВПО, і яка зацікавлена у збереженні спеціалістів, може за бажанням дофінансувати ще частину кредиту, який має сплачувати людина”.

Пільгові програми для військових, ветеранів, людей з інвалідністю, ВПО, а також медиків, науковців та педагогів діють у кількох областях. Зокрема, Закарпатській, Чернівецькій, Одеській, Львівській, Харківській, Сумській та Полтавській. Детальніше ознайомитися з умовами пільг можна на сайті “Укрфінжитло”.

Загальні умови іпотеки

Державна програма “єОселя” діє з 2022 року. Вона пропонує пільгові умови певним категоріям українців. Зокрема, військовим ЗСУ, ветеранам, працівникам державних органів, педагогам, медикам та науковцям. Окрім того, скористатися державною іпотекою під 7-10% можуть громадяни, які не володіють житлом. Або мають помешкання, менше за 52,5 м² (+ 21 м² на кожного наступного члена сім’ї додатково).