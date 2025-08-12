Підтвердили зaгибель 53-річного захисника з Тернополя

Героїчно завершив свій шлях на землі на 53-му році життя, виконуючи бойове завдання на Курщині, тернополянин Сергій Валерійович Веремей.

Сергій Веремей вважався зниклим безвісти з 30 жовтня 2024 року. Лише зараз його загибель підтвердили офіційно.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя. Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!”, – ідеться у зверненні очільника громади.