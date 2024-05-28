У редакційній пошті є чимало запитань стосовно нового законодавства про мобілізацію. Одна читачка написала про свою непросту життєву ситуацію. Син на військовій службі ще з 2017 року – служить за контрактом. Зараз у 72-річної матері дуже послабло здоров’я – за рік перенесла дві операції, щоправда, інвалідності не оформили. Вона просить підказати, чи можливо їй домогтися звільнення сина з війська, бо інших родичів, які допомагали б їй, немає.

Інший дописувач запитує, чи можливо повернути зі служби сина-контрактника, якщо батько одинокий, престарілого віку.

Словом, запитань виникає багато. Отож подаємо перелік підстав для звільнення з військової служби для осіб, які проходять військову службу за контрактом. Цей перелік міститься у статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Отже, підстави для звільнення військовослужбовців за контрактом такі.

За віком: за умови досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Станом здоров’я: як непридатні — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців; за наявності інвалідності (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу).

Засуджені до обмеження чи позбавлення волі: у зв’язку з набуттям законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі або обмеження волі; за сімейними обставинами або з інших поважних причин.

Звільнені з полону: у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу).

Вищий офіцерський склад: у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі неможливості їх використання на службі.

Закінчення контракту: у зв’язку з закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) у разі закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану.

Для іноземців і осіб без громадянства: за власним бажанням – для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, але не раніше шести місяців проходження ними безперервної військової служби.

У зв’язку із призначенням (обранням) на посаду судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Звільнення військовослужбовців за контрактом і призовом за сімейними обставинами – перелік сімейних обставин та інших поважних причин для звільнення з військової служби осіб, які проходять військову службу, зазначений у статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Категорії військовослужбовців, які мають право звільнитися: вагітні — у зв’язку з вагітністю; жінки у декретній відпустці; жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку; жінка, якщо обоє з подружжя військові і мають дитину; дружина, якщо обоє із подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років; мати/батько, що утримують трьох дітей і регулярно платять аліменти, якщо на утриманні у військовослужбовця перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці; мати/батько, що самостійно виховує дитину, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений зі слів матері.

Усиновлювачі дітей до 18 років, які є усиновлювачами, на утриманні яких перебуває дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною (дітьми), позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, патронатними вихователями, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років; самостійно виховують дитину з інвалідністю; виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, у разі відсутності інших осіб, які зобов’язані її виховувати; утримують повнолітню дитину з інвалідністю І чи ІІ групи — утримують повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи.

Виховують важкохвору дитину на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність, за умови що такі особи не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.

Доглядають дружину/чоловіка з інвалідністю І чи ІІ групи через необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

Доглядають дружину/чоловіка з інвалідністю ІІІ групи з певними захворюваннями через необхідність здійснювати догляд за дружиною (чоловіком) з числа осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.

Доглядають батьків (своїх чи дружини) з інвалідністю І чи ІІ групи через необхідність здійснювати постійний догляд за одним із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), який є особою з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності дітей, батьків, рідних братів та сестер, бабусі та дідуся чи онуків такої особи або якщо інші члени сім’ї самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

Доглядають родичів з І чи ІІ групою інвалідності, якщо немає інших членів сім’ї, які можуть це робити через необхідність здійснювати постійний догляд за рідним братом, сестрою, бабусею, дідусем чи онуками, які є особою з інвалідністю I або II групи, за умови відсутності інших членів сім’ї такої особи або якщо інші члени сім’ї самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

Опікуни недієздатних осіб через необхідність здійснення опіки над особою, визнаною судом недієздатною, за умови що за такою особою не здійснюється піклування (опіка) іншими особами.

Близькі родичі загиблих чи зниклих захисників, якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі у антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Близькі родичі Героїв України посмертно, якщо їхнім близьким родичам (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року).