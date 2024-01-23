Підприємство депутата з Тернопільщини намагалось присвоїти понад 300 га землі, яка належить ліцею

За втручання прокуратури агропідприємство обранця з Тернопільщини Івана Чайківського повернуло навчальному закладу земельну ділянку площею понад 301 га вартістю майже 58 млн грн.

За позовною заявою Бережанської окружної прокуратури Господарський суд Тернопільської області ухвалив рішення щодо визнання недійсним договору про спільну діяльність між Приватним агропромисловим підприємством «Агропродсервіс» та Підгаєцьким професійним аграрним ліцеєм на понад 301 га землі вартістю понад 57 млн 921 тис грн.

Прокурори встановили, що вказаний договір містить ознаки удаваного правочину, оскільки заклад освіти не проводив спільної діяльності з агропромисловим підприємством, а фактично передав земельну ділянку сільськогосподарського призначення йому в оренду.

Під час судового розгляду справи ПАП «Агропродсервіс» повернуло земельну ділянку навчальному закладу.