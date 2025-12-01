01.12.2025 16:24

Під приводом «Зимової допомоги» шахраї ошукали жительку Тернопільщини

01.12.2025

Ірина Нова

Жителька Тернопільщини у соціальній мережі натрапила на оголошення про нібито надання «Зимової допомоги» і стала жертвою шахраїв.

25 листопада у Чортківському районі до правоохоронців надійшла заява від мешканки одного з сіл Білобожницької сільської громади 1969 року народження.  Жінка перейшла посиланням та ввела реквізити своєї банківської картки. Після введення даних з картки було незаконно списано 46 346 гривень, повідомляють у поліції області.

Правоохоронці наголошують: подібні схеми є поширеним способом заволодіння коштами громадян. 

Шахраї створюють фіктивні посилання та копії державних сервісів, вводячи людей в оману під виглядом соціальних виплат. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину.

