Під Покpoвськом загинув молодий воїн з Тернопільщини

Стало відомо про загибель ще одного захисника з Тернопільщини, 26 вересня 2024 року обірвалося життя захисника з села Настасів Сepгія Івановича Паробека.

Про важку втрату повідомили у Великоберезовицькій громаді.

Тривалий час Сергій Паробек вважався зниклим безвісти, однак нещодавно було офіційно підтверджено, що він загинув.

Сергій народився 8 серпня 1991 року у Настасові, навчався у місцевій школі. Останнім часом працював на підприємстві “Агропродсервіс”. Служив у лавах 68-ї окремої єгерської бригади. Загинув 26 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Селидове Покровського району Донецької області.

У загиблого Героя залишилися діти – донька Марія та син Дмитро, мама Ірина, брат Андрій, а також сестри Марія, Наталя і Валентина.

“Нехай Господь дарує йому вічний спочинок, а світла пам’ять про нього нехай залишиться у серцях кожного з нас. Вічна та світла пам’ять Герою!”, – ідеться у повідомленні на сторінці громади.