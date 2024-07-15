Під час фестивалю «Чорна вишиванка» вшанували полеглих Героїв

7 липня на хуторі Кулеби поблизу с. Нараїв на Бережанщині відбувся (в одинадцяте) щорічний фестиваль «Чорна вишиванка». Цього дня спільною молитвою і фестивалем патріотичної пісні «Чорна вишиванка» вшанували пам’ять вояків Української повстанської армії та діячів ОУН, які полягли на цьому місці за волю України. Тоді, у ніч з 21 на 22 лютого 1941 р. – біля хутора Кулеби, що розташований поруч лісових угідь на кордоні трьох областей: Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської, сім сміливців зі зброєю в руках стали на прю проти двох сотень енкаведистів.

Сексоти видали місце перебування повстанців: двадцятип’ятирічного Василя Солтиса, 27-річного Григорія Москаля, 21-річних Івана Галая й Богдана Гульовського, 19-річних Максима Шурана, Григорія Шкапія та 18-річного Володимира Лопушанського. Сили були нерівні. Московити виставили проти українських патріотів дві сотні «червонопагонників», оточивши щільно Кулеби. Кого скосила ворожа куля, а інші, побачивши значну перевагу зайд, підірвали себе гранатами. Тіла відважних борців за волю України совєти повантажили на кінні сани і повезли до Бережан…Де спочиває прах Героїв ніхто досі не знає…Їх подвиг жив і нині живе у народній пам’яті…

12 липня 1997 р. на місці Кулебської битви освятили Меморіал пам’яті борцям за волю України. На пам’ятному знаку вмонтовано сім хрестів-символів, які нагадують пташиний ключ із семи журавликів, що піднялися в небо… Ініціатором спорудження стели є уродженець Нараєва, доцент «Львівської політехніки» Юліан Павлів, автор проекту львівський архітектор Василь Каменщик, фінансове сприяння ТзОВ «Холодний яр» (директор Петро Писарчук, с. Чемеринці на Перемишлянщині).

Тут щороку племінник полеглого Володимира Лопушанського Роман Лопушанський організовує фестиваль повстанської пісні під назвою «Чорна вишиванка» як шану відважним націоналістам, котрі полягли у бою з ворогом за нашу свободу.

Поет-пісняр, черкащанин Олександр Шевченко написав пісню «Чорна вишиванка». Вона має свою передісторію. Поранений український патріот передав у роки національно-визвольних змагань свою вишиванку 12-річній дівчинці, що його рятувала від поранення. Він попросив, щоб вона її зберегла. Заповіт був виконаний. Її син одягнув цю чорну вишиванку, коли у Львові вперше підняли синьо-жовтий прапор як символ Незалежності.

І минулої неділі тут зібралися представники громадськості, аматорські художні колективи Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей, щоб спільно вшанувати полеглих героїв.

Після молитви-панахиди із священниками за упокій душ українських патріотів було виконано багато патріотичних, стрілецьких, повстанських пісень, продекламовано багато віршів.

На фестивалі були почесні і постійні гості Максим Трильовський з дружиною Марією Романівною Шухевич, а також автор пісні «Чорна вишиванка» Олександр Шевченко та її перша виконавиця Наталка Самсонова.

Також на фестивалі були присутні та виступали поет-пісняр з Івано-Франківщини, заслужений діяч естрадного мистецтва України Нестор Мартинець, заслужена артистка естрадного мистецтва Марія Фелик-Кенюк, гурт «Стратинські музики», знані тернопільські виконавці Василь Хлистун, Іван Виспінський та багато інших.

Присутні смакували традиційним козацьким кулішем, а Роман Лопушанський та поет-пісняр з Тернополя Іван Кушнір дарували свої книги «Із людьми – для людей», в якій пан Роман описує про боротьбу українців за свою незалежність і фестиваль «Чорна вишиванка», а добродій Іван – книгу поезії «Яблуневий Спас».

Як підсумували організатори, мабуть, від першого фестивалю у 2012-му році це був найбільш масовий захід, як за кількістю учасників, так і за кількістю глядачів.

Під час фестивалю панувала атмосфера добра і впевненості у майбутньому. Усі учасники фестивалю дякували Роману Лопушанському, що він у такий нелегкий час, провів таке величне дійство – молебень на Кулебах, під час якого вшановано полеглих Героїв, які віддали свої молоді життя за волю України.