Першу медаль для України цього сезону у санному спорті здобув кременчанин

7 грудня уродженець Кременця 36-річний Андрій Мандзій став бронзовим призером на другому етапі Кубка Націй з санного спорту в австрійському Інсбруці.

Українець показав третій результат в чоловічих одномісних санях, на 0,299 секунди поступившись переможцю Давіду Носслеру з Німеччини (50,894 секунди). «Срібло» у Йозефа Нініса зі Словаччини, який випередив нашого спортсмена на останньому відрізку.

Бронзова нагорода у Інсбруці – найкращий результат Мандзія від січня 2024 року. Тоді наш співвітчизник посів друге місце на етапі Кубка націй у німецькому Вінтерберзі.

Тернопільські юні санкарі стави призерамиВсеукраїнських змагань

Тим часом, у Латвії завершилися Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат вікових груп «В», «С» з санного спорту, присвячені Дню Збройних сил України.

За результатами кількох днів змагальної боротьби визначилися переможці та призери серед представників Львівської та Тернопільської областей.

Зокрема, призерами серед тернопільських спортсменів у віковій групі «В» стали: Олександр Швед (1-е місце), Софія Сикліцька (2-е). У командних змаганнях представники нашої області (Олександр Швед, Богдан Яремовський, Софія Сикліцька, Євгенія Міна) виборили 2-е місце; а об’єднана команда Львівської/Тернопільської областей у складі Маркіяна Назаренка, Максима Грицюка, Ангеліни Січкун і Яни Варениці стала третьою.

Найкращі юні санкарі вже невдовзі виступатимуть на Континентальному кубку світу серед юнаків та дівчат в Німеччині.