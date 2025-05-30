Перевірений засіб від білокрилки на капусті: як боротися зі шкідниками

Білокрилка — дрібний, але надзвичайно докучливий шкідник, здатний завдати значної шкоди капусті. Ці білі метелики швидко розмножуються, висмоктують соки з рослин та залишають липкі виділення, на яких поселяється сажистий гриб, порушуючи фотосинтез і дихання рослин.

Якщо вчасно не вжити заходів, білокрилка може призвести до серйозного ослаблення рослин, затримки їхнього розвитку та значного зниження врожайності, пише ТСН.

Як розпізнати ворога: ознаки появи білокрилки

Перш ніж боротися, потрібно впевнитися, що на вашому городі орудує саме білокрилка. Зверніть увагу на такі ознаки:

Маленькі білі «метелики» на нижньому боці листків, які злітають у разі дотику до рослини.

Липкий наліт на листках і стеблах — це продукти життєдіяльності шкідника, як їх ще називають «медвяна роса».

Поява чорного сажистого нальоту на липких виділеннях.

Пожовтіння і скручування листя, затримка зростання рослини.

Ефективний засіб від білокрилки: що радять фахівці

Одним з високоефективних препаратів для боротьби з білокрилкою, який заслужив довіру багатьох фахівців, є «Теппекі» (Teppeki).

Цей інсектицид системної дії швидко проникає 4 тканини рослини та знищує шкідника під час контакту та під час живлення соком.

Під час роботи з інсектицидами необхідно використовувати засоби індивідуального захисту (рукавички, респіратор, окуляри) та дотримуватися інструкції виробника.

Додаткові заходи для посилення ефекту боротьби з білокрилкою

Окрім використання хімічних препаратів, існують додаткові агротехнічні прийоми, які допоможуть у боротьбі зі шкідником.

З метою ефективного контролю популяції білокрилки рекомендується проводити регулярний огляд рослин, оскільки що раніше буде виявлений шкідник, то легшим та успішнішим виявиться процес боротьби з ним.

У разі локального ураження доцільним є видалення сильно пошкоджених листків з подальшим їх знищенням, що запобігне поширенню шкідника на здорові частини рослини.

Дя природного регулювання чисельності білокрилки можна вдатися до приваблювання її природних ворогів, як-от сонечка та золотоочки, шляхом створення сприятливих умов для їхнього існування на садовій ділянці.

Використання жовтих клейких пасток є ефективним методом для залучення дорослих особин білокрилки та сприяє зменшенню їхньої загальної кількості.

На початкових стадіях ураження рослин білокрилкою можна застосувати промивання листя слабким розчином господарського мила в концентрації 20 г на 10 л води.