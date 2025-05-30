Перевірений засіб від білокрилки на капусті: як боротися зі шкідниками

Білокрилка — дрібний, але надзвичайно докучливий шкідник, здатний завдати значної шкоди капусті. Ці білі метелики швидко розмножуються, висмоктують соки з рослин та залишають липкі виділення, на яких поселяється сажистий гриб, порушуючи фотосинтез і дихання рослин.
Якщо вчасно не вжити заходів, білокрилка може призвести до серйозного ослаблення рослин, затримки їхнього розвитку та значного зниження врожайності, пише ТСН.
Як розпізнати ворога: ознаки появи білокрилки
Перш ніж боротися, потрібно впевнитися, що на вашому городі орудує саме білокрилка. Зверніть увагу на такі ознаки:
Ефективний засіб від білокрилки: що радять фахівці
Одним з високоефективних препаратів для боротьби з білокрилкою, який заслужив довіру багатьох фахівців, є «Теппекі» (Teppeki).
Цей інсектицид системної дії швидко проникає 4 тканини рослини та знищує шкідника під час контакту та під час живлення соком.
Під час роботи з інсектицидами необхідно використовувати засоби індивідуального захисту (рукавички, респіратор, окуляри) та дотримуватися інструкції виробника.
Додаткові заходи для посилення ефекту боротьби з білокрилкою
Окрім використання хімічних препаратів, існують додаткові агротехнічні прийоми, які допоможуть у боротьбі зі шкідником.
З метою ефективного контролю популяції білокрилки рекомендується проводити регулярний огляд рослин, оскільки що раніше буде виявлений шкідник, то легшим та успішнішим виявиться процес боротьби з ним.
У разі локального ураження доцільним є видалення сильно пошкоджених листків з подальшим їх знищенням, що запобігне поширенню шкідника на здорові частини рослини.
Дя природного регулювання чисельності білокрилки можна вдатися до приваблювання її природних ворогів, як-от сонечка та золотоочки, шляхом створення сприятливих умов для їхнього існування на садовій ділянці.
Використання жовтих клейких пасток є ефективним методом для залучення дорослих особин білокрилки та сприяє зменшенню їхньої загальної кількості.
На початкових стадіях ураження рослин білокрилкою можна застосувати промивання листя слабким розчином господарського мила в концентрації 20 г на 10 л води.
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