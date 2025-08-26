Переваги самовирівнювальних сумішей для бетонної підлоги

Коли стоїть завдання отримати ідеально рівну, міцну і готову до обробки поверхню бетонної підлоги, перед нами зазвичай два шляхи. Перший — довгий і трудомісткий: закладати вибоїни та тріщини, чекати повного висихання, а потім заливати стяжку. На все може піти до місяця. Другий — сучасний і швидкий: використовувати самовирівнювальні суміші («нівеліри»), які дозволяють підготувати основу до фінішної обробки всього за кілька годин.
До складу сумішей входять дрібнодисперсні наповнювачі, завдяки чому поверхня виходить набагато гладшою, ніж під час застосування класичної стяжки. Як сполучник може використовуватися цемент або гіпс, а спеціальні полімерно-мінеральні добавки підвищують міцність, адгезію, еластичність і сприяють рівномірному розтіканню розчину. У статті — про головні переваги та деякі недоліки таких сумішей.
До головних плюсів таких сумішей належать:
До головних плюсів таких сумішей належать: швидкість роботи, простота використання, висока якість поверхні, універсальність застосування. Шар товщини зазвичай обмежений — залежно від марки, допустимий діапазон зазвичай від 5 до 30 мм. Основа для заливки вимагає попередньої підготовки: будь-які дефекти можуть вплинути на якість результату. Втім, жоден з цих невеликих мінусів не перекриває величезну кількість переваг самовирівнювальних сумішей для ремонтних робіт.