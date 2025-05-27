Перестало битися серце 57-річного військового з Тернопільщини Михайла Смyка

24 травня 2025 року зупинилося серце старшого солдата резерву 70-ї запасної батареї мешканця міста Теребовлі (мікрорайон Сади) Смyка Михайла Юліановича.

Про важку втрату повідомили у Теребовлянській міській раді.

57-річний захисник стояв на сторожі нашого миру, спокою, майбутнього. І хоча сьогодні його не стало серед живих – його ім’я, відданість житимуть у наших серцях вічно.

“Теребовлянська міська рада та голова громади Олег Продан висловлюють щирі слова співчуття рідним та близьким захисника. У цю важку годину нехай Господь дає сили пережити біль утрати, а пам’ять про Михайла – мужнього воїна – назавжди залишиться у серцях всіх, хто його знав,” – йдеться у дописі.

Про дату та час зустрічі домовини з тілом Героя, чин його похорону буде повідомлено додатково.