Переселенка з Бучі стала жертвою злодійки на Тернопільщині

Апеляційний суд підтвердив вирок у справі про крадіжку 2 млн грн у переселенки.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду залишила без змін вирок Кременецького районного суду, яким 56-річну Вікторію К. було засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна за крадіжку в особливо великих розмірах під час воєнного стану.

Згідно з матеріалами суду, 17 березня 2022 року Вікторія К., яка тимчасово проживала в одному з сіл Кременецького району, викрала зі спальні своєї знайомої, переселенки з Бучі Оксани К., жіночу сумку. У ній було 2 млн 44 тис. грн у різній валюті. Після крадіжки обвинувачена разом із сином намагалася залишити країну, але була затримана правоохоронцями.

Рішенням Кременецького районного суду від 9 січня 2024 року Вікторію К. визнали винною за ч. 5 ст. 185 КК України. Суд також постановив повернути частину викрадених грошей — 598 тис. грн та 6 тис. 234 долари США — їх законній власниці, Оксані К.

Захисник Вікторії К. подала апеляційну скаргу, наполягаючи на виправданні підзахисної через відсутність доказів її причетності до злочину. Однак апеляційний суд детально проаналізував матеріали справи й визнав, що винуватість обвинуваченої доведена поза розумним сумнівом.

Суд встановив, що Вікторія К. знала про наявність у потерпілої значних коштів, які вона привезла з Бучі. Обвинувачена стверджувала, що частина вилучених у неї грошей є її власними заощадженнями, отриманими від заробітків за кордоном і догляду за матір’ю Оксани К. Однак доказів цього вона не надала.

Крім того, під час розслідування було виявлено позначки на банкнотах, що належали потерпілій, серед грошей, вилучених у Вікторії К. та свідків, яким обвинувачена в той самий день купила автомобіль.

Суд також врахував послідовність дій обвинуваченої, яка після вчинення злочину поспіхом зібрала речі, залишила матір потерпілої без нагляду і разом із сином вирушила до кордону.

Апеляційна скарга захисника була відхилена. Вирок Кременецького районного суду залишено без змін. Вікторія К. відбуватиме 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За матеріалами суду