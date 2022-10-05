Перекриють одну із вулиць Тернополя - Газета Свобода
Середа, 5 Жовтня, 2022
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Перекриють одну із вулиць Тернополя

Роман Васильович
05.10.2022
в Життя, Новини, Події, Суспільство, Тернопільська міська громада, Тернопільщина, Цікаво
Перекриють одну із вулиць Тернополя
Поширити у FacebookПоширити у TwitterПоширити у Telegram

Актуальнепо темі

Вулицю Подільську повністю перекриють для проїзду транспорту на два дні. 6 та 7 жовтня ремонтуватимуть дорожнє покриття на ділянці від вулиці Микулинецької до будинку на вулиці Подільська, 44.

– Закінчились роботи з прокладання мереж каналізаційного колектору на даній ділянці, і зараз необхідно виконати роботи з відновлення дорожнього покриття, – пояснив Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Тому просимо виконавчий комітет погодити повне перекриття рух транспорту 6-7 жовтня від Микулинецької до Подільської, 44  для виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття. Можливо, підрядна організація виконає роботи за один день, але просимо дати дозвіл на два. Схема об’їзду погоджена патрульною поліцією.

Як зазначають у міській раді, на вказаному об’єкті працівники КП «Тернопільводоканал» проводили заміну каналізаційного колектора, загальна довжина якого складає чотири кілометри. Ділянка, на якій проводились роботи – 250 метрів вздовж вулиці Подільської.

Мітки:
Роман Васильович

Роман Васильович

Подібні новини

Наступний матеріал

У Тернополі відкриють Гуманітарний хаб для переселенців з Луганщини

На Тернопільщині провели забіг, щоб підтримати воїнів

На Тернопільщині провели забіг, щоб підтримати воїнів

Як тернополяни захищають організм від вірусів і що радять медики (опитування)

Як тернополяни захищають організм від вірусів і що радять медики (опитування)

Новини

Більше
No Result
View All Result

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.