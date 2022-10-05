Перекриють одну із вулиць Тернополя

Вулицю Подільську повністю перекриють для проїзду транспорту на два дні. 6 та 7 жовтня ремонтуватимуть дорожнє покриття на ділянці від вулиці Микулинецької до будинку на вулиці Подільська, 44.

– Закінчились роботи з прокладання мереж каналізаційного колектору на даній ділянці, і зараз необхідно виконати роботи з відновлення дорожнього покриття, – пояснив Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Тому просимо виконавчий комітет погодити повне перекриття рух транспорту 6-7 жовтня від Микулинецької до Подільської, 44 для виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття. Можливо, підрядна організація виконає роботи за один день, але просимо дати дозвіл на два. Схема об’їзду погоджена патрульною поліцією.

Як зазначають у міській раді, на вказаному об’єкті працівники КП «Тернопільводоканал» проводили заміну каналізаційного колектора, загальна довжина якого складає чотири кілометри. Ділянка, на якій проводились роботи – 250 метрів вздовж вулиці Подільської.