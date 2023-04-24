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Переходить на новий рівень: Нафтогаз озвучив актуальну інформацію для споживачів

24.04.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Україна

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Газопостачальна компанія Нафтогаз України повідомила споживачів, що переходить на новий рівень.Також в компанії озвучили актуальну інформацію для українців.

Йдеться про те, що із квітня 2023 року Нафтогаз та Газмережі налагодили повну взаємодію своїх кол-центрів. Мовляв, надалі споживачам надаватимуть всю необхідну інформацію про розподіл та споживання газу більш якісно.

Всього один дзвінок – і клієнт зможе отримати консультацію спеціаліста. Цю послугу впровадили на базі сервісу my.gas.ua.

В ГУ Нафтогаз України пояснили, що дзвінки у робочі дні прийматимуть із 8 до 19 год. А у вихідні можна звертатися до кол-центрів з 9 до 19 год. Номери телефонів можете переглянути нижче.

Джерело: PMG

Теги: "Нафтогаз", Тернопільщина актуально

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