Переходить на новий рівень: Нафтогаз озвучив актуальну інформацію для споживачів

Газопостачальна компанія Нафтогаз України повідомила споживачів, що переходить на новий рівень.Також в компанії озвучили актуальну інформацію для українців.

Йдеться про те, що із квітня 2023 року Нафтогаз та Газмережі налагодили повну взаємодію своїх кол-центрів. Мовляв, надалі споживачам надаватимуть всю необхідну інформацію про розподіл та споживання газу більш якісно.

Всього один дзвінок – і клієнт зможе отримати консультацію спеціаліста. Цю послугу впровадили на базі сервісу my.gas.ua.

В ГУ Нафтогаз України пояснили, що дзвінки у робочі дні прийматимуть із 8 до 19 год. А у вихідні можна звертатися до кол-центрів з 9 до 19 год. Номери телефонів можете переглянути нижче.