Ще одна парафія перейшла до ПЦУ

Парафіяни храму Святого Миколая с. Обич Кременецького району ухвалили рішення про вихід з підпорядкування московському патріархату та приєднання до Православної церкви України.

10 травня представники релігійної громади прибули до Тернополя й подали прохання про прийняття парафії до складу Тернопільської єпархії. Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор це прохання задовольнив. Таким чином єпархія стала більша ще на одну парафію. Вона належатиме до Шумського благочиння.

Зауважимо, що від початку повномасштабної війни РФ проти України перебувати в євхаристійному єднанні із церквою країни-агресора відмовилися вже три громади на Шумщині. Окрім Обича, таке рішення раніше ухвалили парафіяни у Боложівці та Жолобках.

Також до ПЦУ приєдналися православні громади у Хотовиці, Витківцях та Великих Вікнинах.

У Малій Іловиці вшанували Амфілохія Почаївського

12 травня, коли Православна церква вшановує пам’ять великого подвижника та святого ХХ ст. – преподобного Амфілохія Почаївського, у його рідному селі – Малій Іловиці на Шумщині, відбулися архієрейські богослужіння. У Свято-Амфілохіївському храмі с. Мала Іловиця, що збудований на тому самому місці, де заповідав преподобний, було звершено Божественну Літургію.

На запрошення керуючого Тернопільською єпархією архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора молитовно розділити радість свята також прибули єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло та єпископ Хмельницький і Кам’янець-Подільський Павло.

Високопреосвященнійшим владикам співслужили Шумський благочинний протоієрей Миколай Бабій, завідувач єпархіальної канцелярії протоієрей Володимир Зубілевич та представники духовенства кількох єпархій Православної церкви України. Вшанувати пам’ять преподобного Амфілохія до Малої Іловиці прибуло чимало паломників.

Владики освятили ікони Ісуса Христа, Богородиці та чотирьох євангелістів на Царських вратах монастирського храму.

Архієреї звершили чин малого освячення води, після якого разом із духовенством і паломниками хресним ходом рушили довкола храму.

Наприкінці архієпископ Нестор виголосив коротку проповідь, у якій розповів про преподобного Амфілохія, подякував владикам за спільне Богослужіння і поблагословив паломників.

Довідка. Амфілохій Почаївський (у миру – Яків Варнавович Головатюк, 10 грудня 1894, село Мала Іловиця, на Шумщині – 1 січня 1971, там само) – священник, схиігумен Почаївської лаври. Святий чудотворець допомагав пораненим воякам УПА. За молитвами отця Йосифа (під цим ім’ям пострижений у чернецтво) зцілялися невиліковні каліки, глухі, сліпі та душевнохворі.

Після закінчення німецько-радянської війни зазнав переслідувань радянської влади. У 1962 р. міліція запроторила о. Йосипа в Буданівську психлікарню. Численні листи людей, клопотання дочки Сталіна Світлани Алілуєвої (раніше зцілив від душевної хвороби) дозволили о. Йосипу покинути стіни лікарні. Проживав у свого племінника в Іловиці.

Отця Йосипа постригли в схиму з ім’ям Амфілохій – на честь святителя Іконійського.

Восени 1965 р. він оселився в племінниці Ганни, яка жила в селі в новому невеликому будинку. У дворі Ганни о. Йосип влаштував високу голуб’ятню, під нею – маленьку каплицю, перед якою служив молебні, освячував воду, зцілював людей.

Помер подвижник 1 січня 1971 року. Незадовго до смерті старець казав, щоб усі приходили на його могилу зі своїми потребами і хворобами, обіцявши і після смерті не залишати нужденних його молитовної допомоги.

Додамо, що 2022 р. виповнилося 10 років з часу заснування в Малій Іловиці чоловічого монастиря і храму. У дні вшанування преподобного Амфілохія Почаївського, 1 січня і 12 травня, в Малій Іловиці відбувається Літургія і паломництво.

У неділю, 15 травня архієпископ Нестор побував на Бучаччині, де освятив дзвони у Бучачі та престол у с. Космирин Бучацького благочиння.

Василій Семенюк візитував парафію у Байківцях

15 травня архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк із пастирським візитом відвідав парафію преподобної Параскеви Терновської в селі Байківці Тернопільського району. Він завітав на маївку – молебень до Пресвятої Матері Марії.

Настоятель храму о. Микола Барна та вірні зустріли митрополита із вітальним словом.

Митрополит Василій звернувся до усіх присутніх, зокрема наголошував на тому, щоб кожен ревно молився за мир і перемогу України у цій війні.

Також до присутніх звернувся сільський голова Анатолій Кулик, який подякував митрополиту Василію за його працю на Божій ниві, духовний провід і опіку над паствою. Опісля брати-семінаристи представили духовний концерт, під час якого виконували духовно-патріотичні пісні.