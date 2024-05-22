Передчасно пішов з життя поліцейський з Тернопільщини

Сьогодні, 22 травня, передчасно пішов із життя правоохоронець з Тернопільщини. Про смерть старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Чортківського райвідділу поліції, майора поліції Олександра Гуски сповістив начальник ГУ НП у Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

“Колектив поліції Тернопільщини висловлює щирі співчуття родині померлого колеги. Сьогодні, 22 травня, передчасно пішов із життя старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції Чортківського райвідділу поліції, майор поліції Олександр Гуска. Поліцейський прийшов на службу в органи внутрішніх справ у 1999 році. Працював у підрозділах превенції та оперативному блоці поліції. Колеги поважали його як професіонала та порядну людину, він був надійним товаришем, готовим завжди прийти на допомогу… Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра. Сумуємо разом з вами. Світла пам’ять”, – відзначив Зюбаненко.