Тернопільській бандуристці потрібна допомога

Відома тернопільська бандуристка, заслужена артистка України, викладач по класу бандури Надія Кулик потребує допомоги небайдужих.

Після особистих втрат, які принесла війна у життя Надії, у жінки трапилось горе – виявили й прооперували множинну доброякісну пухлину, після чого з’явилось новоутворення.

Лікарі діагностували у бандуристки аденому привушної залози зліва з дегенерацією рідини. Медики кажуть, новоутворення росте швидкими темпами та пережимає лицевий і трійчастий нерв. Надія Кулик потребує термінової операції за кордоном. Оскільки в Україні таких оперативних втручань не проводять, артистку погодилися прооперувати у Відні. Вартість операції 25 тис. євро.

Допомогти бандуристці одужати можемо спільно.

Номер карти Надії: 4731 2196 1832 4648 Кулик Надія Михайлівна, «ПриватБанк».

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