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Патрульні на Тернопільщині проводять перевірки маршруток

21.02.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Детально

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На Тернопільщині інспектори відділу безпеки дорожнього руху слідкують за дотриманням норм законодавства водіями, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення.

Про це повідомили у відомстві. 

Під час профілактичних заходів інспектори перевіряють наявність відповідних документів на право перевезення пасажирів. Звертають особливу увагу на технічний стан транспортних засобів, що використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, а також на проходження водіями передрейсового огляду та контролю технічного стану транспортних засобів.

“Такі заходи спрямовані для посилення контролю за безпекою дорожнього руху, зниження рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод під час пасажирських перевезень. За невиконання вимог законодавства у сфері пасажирських перевезень передбачена відповідальність. У випадках виявлення правопорушення, патрульні складають відповідні адміністративні матеріали”, – зазначили у поліції.

Теги: Тернопільська область, маршрутки, патрульна поліція

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