Патрульні на Тернопільщині проводять перевірки маршруток

Про це повідомили у відомстві.
Під час профілактичних заходів інспектори перевіряють наявність відповідних документів на право перевезення пасажирів. Звертають особливу увагу на технічний стан транспортних засобів, що використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, а також на проходження водіями передрейсового огляду та контролю технічного стану транспортних засобів.
“Такі заходи спрямовані для посилення контролю за безпекою дорожнього руху, зниження рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод під час пасажирських перевезень. За невиконання вимог законодавства у сфері пасажирських перевезень передбачена відповідальність. У випадках виявлення правопорушення, патрульні складають відповідні адміністративні матеріали”, – зазначили у поліції.