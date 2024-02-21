Патрульні на Тернопільщині проводять перевірки маршруток

На Тернопільщині інспектори відділу безпеки дорожнього руху слідкують за дотриманням норм законодавства водіями, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення.

Про це повідомили у відомстві.

Під час профілактичних заходів інспектори перевіряють наявність відповідних документів на право перевезення пасажирів. Звертають особливу увагу на технічний стан транспортних засобів, що використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, а також на проходження водіями передрейсового огляду та контролю технічного стану транспортних засобів.