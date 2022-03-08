У неділю, 6 березня, папа Франциск подякував журналістам, які висвітлюють російсько-українську війну, наражаючи під загрозу своє життя, аби надавати актуальну інформацію з місця подій, та закликав зупити збройний напад.

У Твіттері Папа Франциск написав: «Я хотів би подякувати журналістам, які ризикують своїм життям, аби надавати актуальну інформацію. Дякую, брати та сестри, за вашу роботу, яка дозволяє нам бути ближчими до трагедії цього населення та оцінити усю жорстокість війни».

«Я щиро закликаю до захисту гуманітарних коридорів і гарантування допомоги та полегшення доступу до окупованих територій, аби надати життєво необхідну допомогу нашим братам та сестрам, які пригнічені бомбами та страхом. Хочу подякувати всім, хто приймає біженців. Перш за все, я прошу зупинити збройні напади та закликаю аби перемогли переговори та здоровий глузд. Щоб усі знову дотримувались міжнародного права!»

Російські сили розпочали військові дії в Україні 24 лютого, за 3 дні після того, як Москва визнала незалежність окупованих території Луганської та Донецької областей, після цього було проголошено початок «спеціальної військової операції» по «демілітаризації» та «денацифікації» України.