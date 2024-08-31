Особливості Головосіка у нашому краї

На Усікновення голови Івана Хрестителя, незважаючи на строгий одноденний піст, у деякий селах області є храмові празники. Майже для всіх церков Тернопільщини, названих на честь цього свята, є одна закономірність – вони у часи радянського атеїзму були зачинені, хоча кожна з них має свою багату історію.

Наприклад, у с. Губин на Бучаччині церква побудована з деревини, яку сплавляли з Карпат. На храм відклала свій відбиток і німецько-радянська війна, під час військових дій його пошкодили.

Церква у с. Товстеньке, що на Чортківщині, споруджена ще у 1757 році на кошти пароха села Дмитра Верхратського. Родина Верхратських, які були гербовими шляхтичами, душпастирювали у Кривенькому понад 100 років. Тут душпастирював і батько письменника Богдана Лепкого – Сильвестр. За сприяння о. Іана Бриковича у 1936 р. розпочали будівництво нової церкви, але через початок війни його не завершили. Під час організації колгоспу недобудовану церкву розібрали на будівництво стаєнь. У 1986–1987 рр. силами громади та за підтримки колгоспу стару церкву перебудували.

У селі Гвардійське на Теребовлянщині є два однойменні храми – православна дерев’яна з 1888 року і греко-католицька (1937–1938 рр.). Остання особлива тим, що була перебудована з костьолу.

Також храмові свята святкуватимуть у селах Вигода та Хартонівці на Заліщанщині.

А щодо особливостей свята, то наші предки вірили, що на Усікновення не можна нічого різати, що нагадує собою голову. Взагалі вважається, що цього дня не варто брати у руки гострі речі: ніж, сокиру. Тобто, все, що нагадує мученицьку смерть святого. Чоловіки цього дня не стриглися та не голилися. А дітям обов’язково варто було мити голови і гладенько їх причесати, тоді голова не болітиме цілий рік. Цього дня варто утриматися від розваг, не пліткувати, не сваритися, не давати гроші у борг.

У народі кажуть: «Якщо зрізати головку капусти в цей день, то може потекти кров». На Усічення не можна їсти круглі фрукти та овочі: яблука, капусту, картоплю (їхня форма нагадує відрубану голову Предтечі), а також червоні помідори, кавуни, бо вони нагадують кров святого.

Цього дня не варили борщ. Також заборонялося співати й танцювати. Бо саме з допомогою пісень та танців Іродіада домоглася страти Хрестителя.

На свято Усікновення кожен намагався побувати в церкві, а ті, хто мучився головними болями, просили зцілення.