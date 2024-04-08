Оприлюднили декларацію в.о. голови Тернопільської ОВА

Від початку року у Тернопільській ОВА виконує обов’язки голови один із заступників – Володимир Важинськи, який вказав у декларації, що заробив в обласній адміністрації за 2023 рік 860 281 грн, повідомляє “Еспресо.Захід”.

Перелік доходів та майна задекларованих в. о. голови Тернопільської ОВА Володимиром Важинським за 2023 рік:

Об’єкти нерухомості

У власності Володимира Важинського є такі об’єкти нерухомості: дві квартири (площа – 63,4 кв. м та 51,8 кв. м), гараж та дві земельні ділянки (площа – 454 кв. м та 1025 кв. м). Всі вони знаходяться в Івано-Франківській області, звідки і є родом чиновник.

Транспортні засоби

Володимир Важинський їздить на SKODA FABIA 2006 року випуску.

Доходи та грошові активи

Працюючи заступником голови Тернопільської ОВА Важинський заробив у 2023 році – 860 281 грн. Також працюючи за сумісництвом у відокремленому структурному підрозділі закладу вищої освіти “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” Івано-Франківська філія – 4245 грн. Крім цього отримав подарунків у негрошові формі на 3455 грн. Дохід у 240 тис. грн був від відчуження рухомого майна.

Готівкою Володимир Важинський зберігає 850 тис. грн. Про кількість грошей в банківських установах в. о. голови Тернопільської ОВА не надав відомостей.